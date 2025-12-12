The Games Awards 2025 | tutti i giochi annunciati durante la cerimonia

The Games Awards 2025 hanno rappresentato un momento di grande attesa per gli appassionati, con una cerimonia ricca di premi e novità. Oltre ai riconoscimenti, l'evento ha visto una serie di annunci, trailer e reveal dedicati ai titoli più attesi dei prossimi anni, offrendo uno sguardo esclusivo sul futuro del mondo videoludico.

Oltre alla premiazione, The Game Awards 2025 hanno offerto come da tradizione una lunga sequenza di annunci, trailer e reveal dedicati ai videogiochi in arrivo nei prossimi anni. Tra nuove IP, ritorni di saghe storiche e aggiornamenti molto attesi, la serata condotta da Geoff Keighley ha delineato una parte importante del futuro del medium. Di seguito il recap completo di tutti i giochi mostrati durante l'evento Star Wars: Fate of the Old Republic. Nuovo progetto narrativo ambientato nell'universo di Star Wars, presentato come un'eredità spirituale di Knights of the Old Republic. Il trailer ha messo l'accento su scelte morali, personaggi e atmosfera da grande RPG narrativo.

Presentato ai Game Awards 2025, Star Wars: Fate of the Old Republic segna il ritorno di Casey Hudson alla galassia lontana lontana con un nuovo gioco di ruolo d'azione sviluppato da Arcanaut Studios in collaborazione con Lucasfilm Games.