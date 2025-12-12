The Game Awards 2025 | Tutti i vincitori
Tra grandi annunci, trailer esclusivi e rivelazioni capaci di entusiasmare il pubblico, i The Game Awards 2025 hanno ribadito la loro missione principale: rendere omaggio ai titoli, agli studi e ai professionisti che hanno segnato l’industria videoludica nell’ultimo anno. Anche in questa edizione, la cerimonia ha premiato l’eccellenza creativa, tecnica e narrativa del medium, confermando il suo ruolo centrale nel panorama dell’intrattenimento globale. Di seguito l’elenco completo di tutti i vincitori dei The Game Awards 2025, suddivisi per categoria. Game of the Year: Clair Obscur: Expedition 33. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Resident Evil Requiem - Official Leon Gameplay and Story Trailer | The Game Awards 2025
Il nuovo trailer di Pragmata, mostrato ai The Game Awards 2025, ci annuncia la data di lancio del nuovo action di Capcom. https://gametimers.it/pragmata-capcom-fissa-la-data-di-uscita-annuncia-la-versione-switch-2-e-pubblica-la-demo-steam-immediata/
Tra i più grandi annunci dei The Game Awards 2025 c'è #Divinity, il nuovo gioco dallo studio di Baldur's Gate 3.
Clair Obscur: Expedition 33 è Game of the Year e dominatore dei The Game Awards 2025, ecco tutti i vincitori - Clair Obscur: Expedition 33 ha vinto il premio più prestigioso di gioco dell'anno ai The Game Awards 2025, nonché altri 8 riconoscimenti, stabilendo un nuovo record storico per l'evento. Segnala multiplayer.it
The Game Awards: tutti i giochi, i vincitori e gli annunci degli oscar dei videogiochi - Ricapitoliamo tutti i giochi, gli annunci e, ovviamente, i vincitori dei The Game Awards 2025, gli Oscar dei videogiochi presentati da Geoff Keighley. multiplayer.it scrive