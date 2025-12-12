The Game Awards 2025 | Tutti i vincitori

I The Game Awards 2025 hanno celebrato l'eccellenza dell'industria videoludica con grandi annunci, trailer esclusivi e rivelazioni entusiasmanti, riconoscendo i titoli, gli studi e i professionisti che hanno lasciato il segno nell'ultimo anno.

Tra grandi annunci, trailer esclusivi e rivelazioni capaci di entusiasmare il pubblico, i The Game Awards 2025 hanno ribadito la loro missione principale: rendere omaggio ai titoli, agli studi e ai professionisti che hanno segnato l’industria videoludica nell’ultimo anno. Anche in questa edizione, la cerimonia ha premiato l’eccellenza creativa, tecnica e narrativa del medium, confermando il suo ruolo centrale nel panorama dell’intrattenimento globale. Di seguito l’elenco completo di tutti i vincitori dei The Game Awards 2025, suddivisi per categoria. Game of the Year: Clair Obscur: Expedition 33. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - The Game Awards 2025: Tutti i vincitori

Resident Evil Requiem - Official Leon Gameplay and Story Trailer | The Game Awards 2025

Video Resident Evil Requiem - Official Leon Gameplay and Story Trailer | The Game Awards 2025 Video Resident Evil Requiem - Official Leon Gameplay and Story Trailer | The Game Awards 2025

Cerca Video Caricamento del Video...

Il nuovo trailer di Pragmata, mostrato ai The Game Awards 2025, ci annuncia la data di lancio del nuovo action di Capcom. https://gametimers.it/pragmata-capcom-fissa-la-data-di-uscita-annuncia-la-versione-switch-2-e-pubblica-la-demo-steam-immediata/ - facebook.com Vai su Facebook

Tra i più grandi annunci dei The Game Awards 2025 c'è #Divinity, il nuovo gioco dallo studio di Baldur's Gate 3. Vai su X

Clair Obscur: Expedition 33 è Game of the Year e dominatore dei The Game Awards 2025, ecco tutti i vincitori - Clair Obscur: Expedition 33 ha vinto il premio più prestigioso di gioco dell'anno ai The Game Awards 2025, nonché altri 8 riconoscimenti, stabilendo un nuovo record storico per l'evento. Segnala multiplayer.it

The Game Awards: tutti i giochi, i vincitori e gli annunci degli oscar dei videogiochi - Ricapitoliamo tutti i giochi, gli annunci e, ovviamente, i vincitori dei The Game Awards 2025, gli Oscar dei videogiochi presentati da Geoff Keighley. multiplayer.it scrive