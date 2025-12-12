The Game Awards 2025 ecco tutti i vincitori Clair Obscur | Expedition 33 è il Game of the Year
I The Game Awards 2025 hanno celebrato i migliori titoli dell'anno, con una serata all'insegna di annunci, trailer e confronti accesi. Tra i premi assegnati, Clair Obscur: Expedition 33 si è aggiudicato il titolo di Game of the Year, riconoscendo l'eccellenza nel mondo videoludico del 2025.
I The Game Awards 2025 hanno incoronato i migliori videogiochi dell’anno in una serata ricca di annunci, trailer e inevitabili discussioni. Tutti gli occhi erano puntati su Clair Obscur: Expedition 33, forte del record di candidature e considerato da molti il favorito assoluto per il GOTY. Le aspettative non sono state tradite: il titolo di Sandfall Studio ha conquistato il premio più ambito, imponendosi come una delle produzioni più influenti della sua generazione. Il trionfo non si ferma al Game of the Year. Expedition 33 domina numerose categorie chiave: miglior direzione, miglior narrativa, miglior direzione artistica e miglior colonna sonora, confermando la qualità del progetto a 360 gradi. 🔗 Leggi su Game-experience.it
