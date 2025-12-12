The Artful Dodger | Disney+ svela la seconda stagione

Disney+ ha annunciato ufficialmente la seconda stagione di The Artful Dodger, la serie originale australiana. Sono state rilasciate le prime immagini che anticipano le nuove avventure del personaggio. La produzione promette di portare nuovi colpi di scena e approfondimenti, mantenendo alta l’attenzione dei fan. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle prossime puntate.

Disney+ ha svelato le prime immagini della seconda stagione di The Artful Dodger, la serie originale australiana. La serie ispirata ai personaggi di Oliver Twist, come noto vede protagonisti Thomas Brodie-Sangster ( Pistol, La regina degli scacchi ) nel ruolo di Jack Dawkins alias Artful Dodger, David Thewlis ( Landscapers – Un crimine quasi perfetto, Fargo ) in quello di Fagin e Maia Mitchell ( Good Trouble, The Fosters ) nei panni di Lady Belle Fox. La prima stagione è attualmente disponibile su Disney+, mentre i nuovi episodi dal 10 febbraio 2026 (tutti disponibili dal giorno del rilascio). Universalmovies.it “The Artful Dodger”, la seconda stagione su Disney+ a febbraio - Disney+ ha annunciato la data di debutto globale dell’attesa seconda stagione della serie originale australiana “The Artful Dodger”. sorrisi.com The Artful Dodger, su Disney+ la seconda stagione: quando esce - È ispirata ai personaggi di Oliver Twist e sta tornando per un nuovo giro di giostra. today.it Dodger è tornato. La seconda stagione di The Artful Dodger sarà disponibile dal 10 Febbraio su #DisneyPlus. x.com The Artful Dodger 2 tornerà su Disney Plus il 10 febbraio 2026 - facebook.com facebook © Universalmovies.it - The Artful Dodger | Disney+ svela la seconda stagione

The Artful Dodger | Official Trailer | Disney+

Video The Artful Dodger | Official Trailer | Disney+ Video The Artful Dodger | Official Trailer | Disney+