The 48 Hour Film Project Roma 2025 arriva alla serata finale | il 16 dicembre le premiazioni al Nuovo Teatro Orione

Il 16 dicembre al Nuovo Teatro Orione di Roma si svolgerà la serata finale del 48 Hour Film Project Roma 2025, culminando con le premiazioni di un’edizione che ha visto la creazione di 120 cortometraggi in soli due giorni. Un evento che mette in luce talento e creatività nel mondo del cinema breve.

Roma, 12 dicembre 2025 – Il The 48 Hour Film Project Roma 2025 è pronto alla sua tappa conclusiva: martedì 16 dicembre, il Nuovo Teatro Orione (Via Tortona 7) ospiterà la cerimonia di premiazione dell’edizione 2025, un appuntamento che celebra una vera maratona creativa capace di trasformare due giorni in 120 cortometraggi. Un’edizione da record, che ha visto 147 squadre partecipare alla sfida e dare vita a film realizzati in sole 48 ore: scrittura, riprese, montaggio e consegna finale. Un percorso che, anno dopo anno, conferma la forza del cinema indipendente e l’energia di una community che vive il set come un atto collettivo di talento e visione. Spettacolo.periodicodaily.com

