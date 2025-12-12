Thailandia primo ministro scioglie Parlamento | l' annuncio di Anutin Charnvirakul
Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha annunciato lo scioglimento del Parlamento, ottenendo il permesso reale. Questa decisione apre la strada a elezioni generali che si terranno all’inizio del prossimo anno, segnando un importante momento politico nel paese.
Il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha ricevuto il permesso reale di sciogliere il Parlamento e indire elezioni generali all’inizio del prossimo anno. Le elezioni per la Camera dei Rappresentanti si terranno tra i 45 e i 60 giorni dopo il Decreto Reale, un periodo durante il quale Anutin guiderà un governo ad interim con poteri limitati e non potrà approvare un nuovo bilancio. Anutin ha scritto sui social: “Vorrei restituire il potere al popolo”. Venerdì mattina il premier thailandese ha detto coi giornalisti a Bangkok che la sua decisione era basata sul ritiro del sostegno alla sua maggioranza in Parlamento da parte del Partito del Popolo. Lapresse.it
