Thailandia primo ministro scioglie Parlamento | l' annuncio di Anutin Charnvirakul

Lapresse.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha annunciato lo scioglimento del Parlamento, ottenendo il permesso reale. Questa decisione apre la strada a elezioni generali che si terranno all’inizio del prossimo anno, segnando un importante momento politico nel paese.

Il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha ricevuto il permesso reale di sciogliere il Parlamento e indire elezioni generali all’inizio del prossimo anno. Le elezioni per la Camera dei Rappresentanti si terranno tra i 45 e i 60 giorni dopo il Decreto Reale, un periodo durante il quale Anutin guiderà un governo ad interim con poteri limitati e non potrà approvare un nuovo bilancio. Anutin ha scritto sui social: “Vorrei restituire il potere al popolo”. Venerdì mattina il premier thailandese ha detto coi giornalisti a Bangkok che la sua decisione era basata sul ritiro del sostegno alla sua maggioranza in Parlamento da parte del Partito del Popolo. Lapresse.it

thailandia primo ministro scioglie parlamento l annuncio di anutin charnvirakul

© Lapresse.it - Thailandia, primo ministro scioglie Parlamento: l'annuncio di Anutin Charnvirakul

thailandia primo ministro scioglieThailandia, il primo ministro scioglie il Parlamento: presto nuove elezioni - Il premier della Thailandia Anutin Charnvirakul ha ricevuto il permesso reale di sciogliere il Parlamento e indire elezioni generali all'inizio del prossimo ... Come scrive msn.com

thailandia primo ministro scioglieThailandia verso nuove elezioni: il primo ministro scioglie il Parlamento mentre si intensificano - Thailandia verso nuove elezioni: il primo ministro scioglie il Parlamento mentre si intensificano gli scontri di confine con la Cambogia Il premier thailandese Anutin Charnvirakul scioglie il Parlamen ... Lo riporta msn.com

In Thailandia premier scioglie parlamento, ma 100mila in piazza

Video In Thailandia premier scioglie parlamento, ma 100mila in piazza