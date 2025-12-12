Thailandia il primo ministro scioglie il Parlamento | presto nuove elezioni
Il primo ministro thailandese, Anutin Charnvirakul, ha ottenuto il permesso reale di sciogliere il Parlamento, aprendo la strada a nuove elezioni generali previste all’inizio del prossimo anno. Questa decisione segna un'importante svolta politica nel paese, che si prepara a un rinnovamento istituzionale e a un possibile cambiamento di governo.
Il premier della Thailandia Anutin Charnvirakul ha ricevuto il permesso reale di sciogliere il Parlamento e indire elezioni generali all’inizio del prossimo anno. Le elezioni per la Camera dei Rappresentanti si terranno tra i 45 e i 60 giorni dopo il Decreto Reale, pubblicato oggi, 12 dicembre, un periodo durante il quale Anutin guiderà un governo ad interim con poteri limitati e non potrà approvare un nuovo bilancio. Anutin ha scritto sui social: “Vorrei restituire il potere al popolo “, annunciando la sua decisione. Il primo ministro. Anutin è primo ministro da soli tre mesi, succedendo a Paetongtarn Shinawatra, che è rimasto in carica solo un anno prima di perdere il posto a causa di uno scandalo scoppiato in seguito a una precedente serie di tensioni al confine con la Cambogia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
?Test ufficiali e primo GP 2026 della MotoGP a serio rischio Le motivazioni sono legate al conflitto tra Thailandia e Cambogia con il circuito di Buriram diventato un centro di accoglienza per i profughi Scopri di più A cura di Simone Cervelli - facebook.com Vai su Facebook
In Thailandia premier scioglie parlamento, ma 100mila in piazza