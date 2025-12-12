Tether vuole comprare la Juventus l’offerta vincolante da oltre un miliardo della crypto italiana | cosa succede adesso

Un’azienda crypto italiana, Tether, ha presentato un’offerta vincolante superiore a un miliardo di euro per l’acquisto della Juventus, accompagnata da piani di investimento mirati a rafforzare il team. La proposta ha suscitato grande interesse nel mondo del calcio e delle criptovalute, aprendo nuovi scenari per il futuro della società torinese.

C’è un’offerta di oltre un miliardo per l’acquisto della Juventus e la promessa di investimenti per rinforzare la prima squadra. Tether Investments, interamente controllata da Tether Holdings, ha presentato al consiglio di amministrazione di Exor un’offerta vincolante non concordata per l’acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni pubbliche disponibili sul sito internet della società, il 65,4% del capitale sociale. Lo rende noto la stessa Tether in una mail che arriva da un indirizzo certificato, come riporta Ansa. L’email trova riscontro anche in un post su X del Ceo della società Paolo Ardoino, fondata con Giancarlo Devasini. Open.online Juve, Tether vuole comprare il club: "Inviata proposta a Exor" - "Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus", annuncia Paolo Ardoino, Ceo del colosso delle criptovalute. adnkronos.com Tether vuole comprare la Juve: chi è Ardoino e cosa fa l'azienda leader di cryptovalute - "Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. tuttomercatoweb.com SerD e Dipartimenti di Salute Mentale non hanno gli stessi bisogni ma un piano nazionale vuole fonderli. Chi lavora con le dipendenze teme che questa scelta abbassi la qualità delle cure e lasci indietro le persone più fragili. La proposta di accorpamento vie - facebook.com facebook

L'Italiano che Ha Comprato il 10% della Juventus Nella Vita di Paolo Ardoino, CEO di Tether

Video L'Italiano che Ha Comprato il 10% della Juventus Nella Vita di Paolo Ardoino, CEO di Tether Video L'Italiano che Ha Comprato il 10% della Juventus Nella Vita di Paolo Ardoino, CEO di Tether