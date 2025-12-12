Tether vuole acquistare la Juventus | pronta offerta da 1,1 miliardi + 1 miliardo per rinforzare la squadra

Tether, la stablecoin guidata dall'italiano Paolo Ardoino, si propone di acquisire il 100% della Juventus con un'offerta di 1,1 miliardi di euro, più un miliardo destinato al rafforzamento della squadra. A seguito di una smentita di Exor, l'azienda ha presentato un'offerta vincolante al consiglio di amministrazione del club, suscitando grande attenzione nel mondo del calcio e delle criptovalute.

Tehter si fa sotto per acquistare il 100 per cento della Juventus. A distanza di appena un'ora dalla smentita di Exor, l'azienda della stalblecoin guidata dall'italiano Paolo Ardoino ha presentato al consiglio di amministrazione di Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte. Today.it

Juventus, Tether vuole la squadra di calcio: offerta a Exor e poi l’opa. Pronta a investire più di un miliardo - Tether Investments, la società delle criptovalute già azionista con l’11,5% del club bianconero ha presentato a Exor un’offerta vincolante e non sollecitata per acquistare ... milanofinanza.it

Tether vuole tutta la Juve! Ardoino annuncia: “Pronto un miliardo” - Il Ceo su X spiega: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita" ... tuttosport.com

SerD e Dipartimenti di Salute Mentale non hanno gli stessi bisogni ma un piano nazionale vuole fonderli. Chi lavora con le dipendenze teme che questa scelta abbassi la qualità delle cure e lasci indietro le persone più fragili. La proposta di accorpamento vie - facebook.com facebook