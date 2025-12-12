Tether offerta vincolante per la Juventus Ma Exor | Non si vende

Tether Investments ha presentato un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto del 65,4% delle azioni Juventus possedute da Exor, che ha subito respinto la proposta affermando di non voler vendere. La proposta rappresenta un'importante mossa nel panorama finanziario e sportivo, suscitando interesse e riflessioni sul futuro della Juventus e delle sue strategie di proprietà.

Tether Investments, interamente controllata da Tether Holdings, ha presentato al consiglio di amministrazione di Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni pubbliche disponibili sul sito internet della società, il 65,4% del capitale sociale. Lo rende noto la stessa Tether in una mail che arriva da un indirizzo certificato e che trova riscontro anche in un post su X del Ceo della società Paolo Ardoino. Theter detiene già l'11,527% del capitale sociale della Juventus. L'offerta è a un prezzo di acquisto interamente in denaro pari a 2,66 euro per azione con un equity value per l'acquisizione del 100% della società pari a circa 1,1 miliardi.

