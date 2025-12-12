Tether Investments ha presentato un'offerta vincolante al consiglio di amministrazione di Exor per l'acquisto del 65,4% delle azioni Juventus di sua proprietà. La proposta, non concordata, riguarda l'acquisto delle quote detenute dalla società, rappresentando una possibile svolta strategica nel panorama della proprietà del club calcistico.

Tether Investments, interamente controllata da Tether Holdings, ha presentato al consiglio di amministrazione di Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni pubbliche disponibili sul sito internet della società, il 65,4% del capitale sociale. Lo rende noto la stessa Tether in una mail che arriva da un indirizzo certificato e che trova riscontro anche in un post su X del Ceo della società Paolo Ardoino. Theter detiene già l'11,527% del capitale sociale della Juventus. L'offerta è a un prezzo di acquisto interamente in denaro pari a 2,66 euro per azione con un equity value per l'acquisizione del 100% della società pari a circa 1,1 miliardi. Ilgiornale.it

Tether, offerta vincolante a Exor per l'intera quota Juventus - Tether Investments, interamente controllata da Tether Holdings, ha presentato al consiglio di amministrazione di Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di ... ansa.it

Tether, offerta vincolante a Exor per la Juventus - Se l'operazione andrà a buon fine risorse per circa 1 miliardo per rafforzare la squadra e sviluppare la società ... ilgiornale.it

Negli ultimi mesi Tether — emittente della più grande stablecoin ancorata al dollaro — ha effettuato un’operazione che sta facendo discutere economisti, analisti e osservatori dei mercati: l’acquisto massiccio di 26 tonnellate di oro in un solo trimestre, portand - facebook.com facebook