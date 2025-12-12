Tether | Offerta per prendere la Juve pronti poi a investire un miliardo Ma Exor | Club non in vendita

Rumors sulla possibile cessione della Juventus hanno suscitato interesse, ma Exor ha prontamente smentito ogni ipotesi di vendita. Nel frattempo, Tether ha annunciato un'offerta per acquisire il club, con piani di investimento fino a un miliardo di euro. La situazione resta sotto i riflettori, alimentando discussioni tra tifosi e analisti.

Torino, 12 dicembre – I rumors su una possibile cessione della Juve si erano alzati già nel pomeriggio, così Exor, azionista di maggioranza del club con il 65,4% delle quote aveva negato che esistesse questa eventualità. Convinzione poi ribadita anche in serata. Ma l’offerta per acquisire la società c’è, vincolante, e viene da Tether, colosso delle criptovalute che già detiene l’11,527% del capitale sociale e che ha ora un rappresentante nel cda bianconero, Francesco Garino. "Questa proposta riflette la convinzione che la Juventus sia più di una semplice squadra di calcio - si legge nella nota del colosso degli stablecoin -. Sport.quotidiano.net Da Tether offerta vincolante a Exor per l'intera quota Juventus - In giornata, la finanziaria della famiglia Agnelli aveva smentito trattative ... rainews.it Tether, offerta vincolante a Exor per intera quota Juventus - Tether ha annunciato di aver "presentato a Exor una proposta vincolante interamente in contanti per l'acquisizione dell'intera partecipazione in Juventus Football Club". latinaoggi.eu L’offerta prevede un prezzo di 2,66 euro per azione, interamente pagato in contanti - facebook.com facebook © Sport.quotidiano.net - Tether: “Offerta per prendere la Juve, pronti poi a investire un miliardo”. Ma Exor: “Club non in vendita”

Juve, UN MILIARDO di PERDITE: Elkann VENDE? La verità su Tether

