Tether offerta per l' acquisto della Juventus | Pronto un miliardo La replica | Non è in vendita

Tether ha annunciato di aver presentato un'offerta ufficiale di un miliardo di euro per l'acquisto della Juventus, secondo quanto dichiarato dal suo CEO, Paolo Ardino, su X. Tuttavia, la Juventus ha prontamente risposto che la società non è in vendita. La notizia ha attirato l'attenzione del mondo sportivo ed economico, sollevando interrogativi sul futuro del club e delle trattative in corso.

Paolo Ardino, Ceo di Tether, lancia la notizia di un'offerta ufficiale alla società della famiglia Agnelli dal suo profilo X. E il colosso delle criptovalute sarebbe pronto a investire un ulteriore miliardo sul rafforzamento della prima squadra. In giornata, la finanziaria della famiglia Agnelli aveva smentito trattative. L'offerta prevede un prezzo di 2,66 euro per azione, interamente pagato in contanti.

