Tether offerta per l' acquisto della Juventus | Pronto un miliardo Exor | Non è in vendita

Tether, attraverso il suo CEO Paolo Ardino, ha annunciato pubblicamente un’offerta di un miliardo di euro per l’acquisto della Juventus, attraverso il suo profilo X. Tuttavia, Exor ha prontamente smentito, affermando che la società non è in vendita. La notizia ha suscitato grande interesse nel mondo del calcio e degli investimenti.

Paolo Ardino, Ceo di Tether, lancia la notizia di un'offerta ufficiale alla società della famiglia Agnelli dal suo profilo X. E il colosso delle criptovalute sarebbe pronto a investire un ulteriore miliardo sul rafforzamento della prima squadra. L'offerta prevede un prezzo di 2,66 euro per azione, interamente pagato in contanti

Juve, UN MILIARDO di PERDITE: Elkann VENDE? La verità su Tether

