Tether offerta per la Juventus Ma Exor | Non si vende
Tether Investments ha presentato un'offerta vincolante per acquistare il 65,4% delle azioni Juventus, attualmente detenute da Exor. Tuttavia, la holding ha dichiarato di non voler vendere le proprie quote, mantenendo la posizione di controllo sulla società.
Tether Investments, interamente controllata da Tether Holdings, ha presentato al consiglio di amministrazione di Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni pubbliche disponibili sul sito internet della società, il 65,4% del capitale sociale. Lo rende noto la stessa Tether in una mail che arriva da un indirizzo certificato e che trova riscontro anche in un post su X del Ceo della società Paolo Ardoino. Theter, colosso delle criptovalute, detiene già l'11,527% del capitale sociale della Juventus. Ilgiornale.it
Pagina 2 | Tether: "Offerta per la Juve". Exor: "Il club non è in vendita" - L'offerta vincolante decadrà automaticamente, qualora Exor non facesse pervenire la propria accettazione scritta entro le 18 del 22 dicembre. corrieredellosport.it
Juve, Tether offre 1,1 miliardi per quota Exor - La società di criptovalute Tether ha offerto 1,1 mld di euro per l'acquisto delle quote della Juventus detenute da Exor (pari al 65,4%). rainews.it
Tether Investments, interamente controllata da Tether Holdings, ha presentato al consiglio di amministrazione di Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni - facebook.com facebook
Da quel che risulta #Juventus dovrà emettere comunicato entro lunedì mattina circa ricezione offerta #Tether e contestualmente fissare data del CdA che dovrà esaminarla (ovvero, sempre da quel che risulta, rifiutarla). Il tutto entro il 22 dicembre. x.com
Offerta Tether per l'acquisto della Juventus, Exor smentisce qualsiasi trattaiva: gli aggiornamenti