Test di ingresso di Medicina il presidente dell' Ordine di Palermo | Serve ripensare le prove

Il test di ingresso per Medicina ha suscitato discussioni tra esperti e istituzioni. Il presidente dell’Ordine di Palermo sottolinea come il semestre filtro abbia superato formalmente l’esame, ma evidenzia la necessità di ripensare le prove per migliorare la selezione degli studenti, puntando a un approccio più attuale e in linea con le evoluzioni del settore sanitario.

“Il semestre filtro ha superato formalmente il test di ingresso, ma non ha risolto il nodo centrale perché si continuano a selezionare gli studenti quasi esclusivamente su discipline scientifiche di base che, così come sono strutturate, non rappresentano la medicina del futuro”. Così il. Palermotoday.it Test di Medicina semestre filtro in Sicilia, in pochi lo superano: polemiche e ricorsi Test di Medicina semestre filtro in Sicilia, in pochi lo superano: polemiche e ricorsi - Il primo appello del nuovo semestre filtro per l’ingresso a Medicina – introdotto quest’anno dal Mur – si chiude con un bilancio pesantissimo. sicilianews24.it «Comunisti!». Bernini ad Atreju affronta gli studenti di medicina. Il ministero al lavoro sulla “sanatoria” - Dato l’esito disastroso che ha prodotto il test valutativo di medicina, il ministero dell'Università e della Ricerca avanza l’ipotesi di una "sanatoria". editorialedomani.it BUONGIORNO…? ______________________________________________ PRENOTA IL TUO BAUTEST, il test d’ingresso per te e per il tuo cane, per entrare a far parte del mondo di Scuolapercani 3453418428 ?? Vuoi lavorare con i cani? Iscriviti alla - facebook.com facebook Il caos dei test d’ingresso a Medicina, il ministero valuta il “piano B” x.com

Aboliamo il test d'ingresso di medicina (e se lo dice un medico...)

Video Aboliamo il test d'ingresso di medicina (e se lo dice un medico...) Video Aboliamo il test d'ingresso di medicina (e se lo dice un medico...)