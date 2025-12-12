Tesla a guida autonoma FSD salva il suo proprietario colpito da infarto

Il sistema di guida autonoma Full Self-Driving (FSD) di Tesla ha recentemente salvato la vita di un suo proprietario colpito da infarto. L'episodio si è verificato a Reno, negli Stati Uniti, e testimonia le potenzialità delle tecnologie avanzate di assistenza alla guida. Un evento che sottolinea l'importanza e il ruolo crescente delle innovazioni nel settore automobilistico.

Reno (Stati Uniti), 12 dicembre 2025 – Il sistema tecnologico di guida autonoma FSD di Tesla ha salvato la vita di un uomo. Potrebbe sembrare un'esagerazione, eppure la novità sviluppata da Elon Musk per le sue auto moderne ha permesso a un individuo, originario della città di Reno nel Nevada, di raggiungere il più vicino pronto soccorso dopo essere stato colpito da un infarto sul luogo di lavoro. Vista l'impossibilità dell'uomo di mettersi alla guida per via delle condizioni precarie di salute, il veicolo ha percorso autonomamente la strada fino all'ospedale permettendo al personale sanitario di intervenire tempestivamente una volta raggiunta la struttura. Quotidiano.net Tesla a guida autonoma FSD salva il suo proprietario colpito da infarto - È successo in Nevada: l’uomo si trovava al lavoro quando ha accusato il malore, impossibilitato a guidare si è affidato all’auto per giungere all'ospedale più vicino, dove è stato operato ... quotidiano.net Tesla, guida autonoma FSD salva un automobilista colpito da infarto in Nevada - Impossibilitato a guidare autonomamente, ha attivato il sistema FSD della sua Tesla chiedendo di raggiungere l’ospedale più ... tg24.sky.it L'AUTOPILOT TESLA (il Full Self Drive supervisionato) evita i segnali lungo il bordo della strada #segnalistradali #guidasicura #guidaautonoma - facebook.com facebook Come funziona il nuovo sistema di guida autonoma @Tesla? Il test su strada l’ha fatto per noi un ingegnere informatico esperto, a #Padova. Giudizio più che positivo: “L’ho visto incerto solo..." ?? vaielettrico.it/prova-guida-au… @TeslaClubItaly @TeslaOwner x.com © Quotidiano.net - Tesla a guida autonoma FSD salva il suo proprietario colpito da infarto

Guida da sola su strade STRETTISSIME!!! Tesla FSD (Guida Autonoma) senza tagli!

Video Guida da sola su strade STRETTISSIME!!! Tesla FSD (Guida Autonoma) senza tagli! Video Guida da sola su strade STRETTISSIME!!! Tesla FSD (Guida Autonoma) senza tagli!