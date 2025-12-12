Terzo quarto e difesa | segni di vita Forlì più intensa lo dicono i numeri
Nel match contro Pistoia, l’Unieuro Forlì ha mostrato segni di ripresa, interrompendo una serie di cinque sconfitte. I dati evidenziano un terzo quarto più intenso e un miglioramento nella fase difensiva, segnali di una squadra che cerca di riprendere fiducia e risollevarsi nel campionato.
Messaggi confortanti. Nella partita vinta contro Pistoia, che ha chiuso a cinque la serie di sconfitte dei forlivesi, l’ Unieuro ha fatto segnalare alcuni dati incoraggianti: l’approccio dopo l’intervallo e la difesa. Solo per la seconda volta in stagione Forlì ha vinto il parziale del terzo periodo: è finita 21-19; la prima era stata a Bologna contro la Fortitudo, 15-21, nonostante la sconfitta finale. Il dato va evidenziato visto che nelle altre 14 partite appena due volte i biancorossi avevano pareggiato il conto della terza frazione e in ben 12 volte erano andati sotto nel punteggio. Il secondo numero da cerchiare di rosso è stato invece nettamente il migliore nel campionato dei romagnoli: Forlì ha concesso alla formazione toscana solo 8 punti nel quarto periodo (6 su azione con 4 realizzati da Knight e 2 da Saccaggi, oltre a 2 liberi di Jazz Johnson) e questo sia per diversi tiri aperti sbagliati dagli uomini di coach Sacripanti, ma anche per un’evidente maggior efficacia difensiva di Harper e compagni, che hanno costretto l’Estra a tirare 312 da due e 08 da tre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
