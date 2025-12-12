Terrore in volo si alza e va ad aprire portellone dell' aereo | così l' equipaggio ha evitato la catastrofe

Un episodio di grande tensione a bordo di un volo Cathay Pacific ha visto un passeggero tentare di aprire il portellone, mettendo a rischio la sicurezza di tutti i presenti. L'equipaggio è riuscito a intervenire prontamente, evitando una possibile tragedia.

Paura a bordo di un volo della compagnia Cathay Pacific, quando un giovane passeggero si è alzato e ha cercato di aprire il portellone, mettendo a serio rischio la vita di tutte le persone presenti. L'uomo è stato fortutamente bloccato dall'equipaggio, ma sono stati momenti ad altissima tensione. Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato nel corso della giornata di giovedì 11 dicembre. Il vettore CX811 della Cathay Pacific era decollato alle 00.39 (ora locale di Boston) e si stava dirigendo verso Hong Kong, quando è accaduto qualcosa di imprevisto. Un passeggero di circa 20 anni si è infatti alzato e si è diretto verso il portellone, cercando di aprirlo. Ilgiornale.it

