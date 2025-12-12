Terribile tragedia della solitudine a Meana di Susa | trovati in casa i corpi di un uomo e del suo cane

Una tragica scoperta ha sconvolto Meana di Susa: nella giornata di venerdì 5 dicembre 2025, sono stati trovati i corpi di un uomo e del suo cane all’interno di una abitazione sulla strada del Colle delle Finestre. La scena ha suscitato grande sgomento nella comunità locale, sollevando interrogativi sulle circostanze di questa drammatica vicenda.

Una terribile tragedia della solitudine è stata scoperta nella giornata di venerdì 5 dicembre 2025 in una casa sulla strada del Colle delle Finestre (la provinciale 172) a Meana di Susa. Qui sono stati trovati i corpi di un italiano di 51 anni e del suo cane. A dare l'allarme è stata la sorella. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

