Terribile alluvione devasta tutto famiglie si rifugiano sui tetti È catastrofe

Un’alluvione devastante ha colpito la regione, trasformando paesaggi e vite. Le intense precipitazioni hanno causato inondazioni estese, spingendo molte famiglie a cercare rifugio sui tetti. La furia delle acque ha sconvolto la quotidianità, lasciando dietro di sé una scena di distruzione e disperazione.

Il suono incessante della pioggia battente aveva sostituito ogni altra melodia. Per giorni, l’acqua era caduta dal cielo non in gocce, ma in lame continue, gonfiando i fiumi fino a farli ruggire. L’aria era densa di panico e dell’odore di terra bagnata. Le strade erano diventate canali impetuosi e, in fretta, l’unica salvezza era l’alto. Si vedevano flebili figure agitate sui tetti di tegole e lamiera, attese interminabili scandite dal rombo lontano degli elicotteri. Le comunicazioni erano saltate, le vie di fuga erano state spazzate via: la vista di un ponte spezzato a metà era il simbolo di una civiltà momentaneamente vinta dalla potenza incontrollabile degli elementi. Thesocialpost.it

