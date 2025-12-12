Terribile alluvione devasta tutto famiglie si rifugiano sui tetti È catastrofe

Un’alluvione devastante ha colpito la regione, trasformando paesaggi e vite. Le intense precipitazioni hanno causato inondazioni estese, spingendo molte famiglie a cercare rifugio sui tetti. La furia delle acque ha sconvolto la quotidianità, lasciando dietro di sé una scena di distruzione e disperazione.

Il suono incessante della pioggia battente aveva sostituito ogni altra melodia. Per giorni, l’acqua era caduta dal cielo non in gocce, ma in lame continue, gonfiando i fiumi fino a farli ruggire. L’aria era densa di panico e dell’odore di terra bagnata. Le strade erano diventate canali impetuosi e, in fretta, l’unica salvezza era l’alto. Si vedevano flebili figure agitate sui tetti di tegole e lamiera, attese interminabili scandite dal rombo lontano degli elicotteri. Le comunicazioni erano saltate, le vie di fuga erano state spazzate via: la vista di un ponte spezzato a metà era il simbolo di una civiltà momentaneamente vinta dalla potenza incontrollabile degli elementi. Thesocialpost.it

In una breve tregua del terribile tifone, un gruppo di ragazzi intrappolati dall’alluvione ha trovato nella pallavolo un momento di respiro e di forza. Perché la passione per la pallavolo non ha confini: unisce, solleva e ti aiuta soprattutto nei momenti più difficili da - facebook.com facebook