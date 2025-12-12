Terreno trasformato in discarica abusiva a Patti scatta il sequestro della Guardia Costiera

12 dic 2025

La Guardia Costiera ha sequestrato un terreno privato di circa 222 metri quadrati a Patti, trasformato in discarica abusiva. L’area, situata in contrada Galice, era stata utilizzata come deposito incontrollato di rifiuti, violando le normative ambientali e di tutela del territorio.

