Terreno trasformato in discarica abusiva a Patti scatta il sequestro della Guardia Costiera

La Guardia Costiera ha sequestrato un terreno privato di circa 222 metri quadrati a Patti, trasformato in discarica abusiva. L’area, situata in contrada Galice, era stata utilizzata come deposito incontrollato di rifiuti, violando le normative ambientali e di tutela del territorio.

Crotone, sequestrato un terreno trasformato in discarica abusiva

