Terremoto in Rai | Condannato accuse gravissime Di chi si tratta

Il tribunale di Roma ha condannato Franco Fatone, inviato del Tg2, a quattro anni e quattro mesi di reclusione in un procedimento che ha suscitato grande attenzione nel mondo giornalistico e imprenditoriale. La sentenza di primo grado si basa su accuse gravissime che hanno scosso l'intera comunità.

In un caso che ha catturato l’attenzione del mondo giornalistico e imprenditoriale, il tribunale di Roma ha emesso la sentenza di primo grado nei confronti di Franco Fatone, inviato di moda e costume del Tg2, condannandolo a quattro anni e quattro mesi di reclusione. La vicenda ha radici nel 2018, quando l’imprenditore Francesco Rizzica si è rivolto alla procura denunciando presunte richieste di denaro avanzate dal giornalista in cambio di servizi televisivi favorevoli. Leggi anche: Attentato a Ranucci, i testimoni: “Abbiamo visto almeno due persone scappare su un’auto” La sentenza, pronunciata dall’ottava sezione collegiale del tribunale capitolino, riguarda l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità, una fattispecie che, secondo i giudici, sarebbe stata concretizzata da Fatone durante le conversazioni intercettate e documentate dall’imprenditore. Thesocialpost.it

