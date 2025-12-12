Terremoto in Giappone magnitudo 6.7 | allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito la regione nord-est del Giappone, provocando un’allerta tsunami nel Paese. Si tratta del secondo evento sismico significativo nell’ultima settimana, suscitando preoccupazioni e misure di sicurezza in tutta la zona interessata.

È ancora allerta tsunami in Giappone dopo un nuovo forte terremoto, il secondo nell’ultima settimana, che ha colpito la zona nord-est del Paese. Il sisma, di magnitudo 6.7, si è verificato al largo della costa orientale della prefettura di Aomori, nel nord di Honshu, la principale isola giapponese, a una profondità di 20 chilometri alle 11:44 ora locale (le 4:44 del mattino ora italiana), ha affermato l’Agenzia meteorologica giapponese. Il precedente di lunedì. Il terremoto segue quello di magnitudo 7,5 verificatosi all’inizio di questa settimana, lunedì, nel nord del Paese, che ha causato feriti, danni lievi e allerta tsunami sulle coste del Pacifico. 🔗 Leggi su Lapresse.it