Terremoto fortissimo la terra trema di nuovo Scossa di magnitudo 6.7 | è allerta

Un potente terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il nord del Paese, causando paura e preoccupazione tra la popolazione. La scossa, molto intensa, ha riportato l’intera area costiera in stato di allerta, riaccendendo i timori di ulteriori conseguenze e danni. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre le autorità si preparano a gestire l’emergenza.

Il nord del Paese torna a fare i conti con la paura dopo un nuovo e violento terremoto che ha scosso l’intera area costiera, riportando il clima d’allerta già vissuto nei giorni scorsi. Una scossa di magnitudo 6.7 è stata registrata in Giappone nella prefettura di Aomori, in un tratto di mare che ha rilanciato immediatamente l’attenzione delle autorità, mentre la popolazione ha percepito nettamente il movimento tellurico anche nell’entroterra. In pochissimi minuti è scattata la risposta delle strutture di monitoraggio, con la Japan Meteorological Agency mobilitata per valutare l’impatto del sisma e i possibili effetti lungo la costa settentrionale del Paese, dove le condizioni del mare hanno subito variazioni significative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto fortissimo, la terra trema di nuovo. Scossa di magnitudo 6.7: è allerta

La terra trema tre volte nella notte in Irpinia: le immagini del terremoto

Video La terra trema tre volte nella notte in Irpinia: le immagini del terremoto Video La terra trema tre volte nella notte in Irpinia: le immagini del terremoto

Cerca Video Caricamento del Video...

IL GRANDE TSUNAMI L’11 marzo 2011 un fortissimo terremoto di magnitudo 9.1 colpì il Giappone, al largo della costa nord-orientale di Honshu. In pochi minuti, un enorme tsunami raggiunse la terraferma, superando le barriere costiere e causando danni de - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto, lo tsunami minaccia il Giappone: la terra trema, la costa si prepara all’onda che avanza - Il Giappone è tornato a convivere con la paura del mare dopo un terremoto di magnitudo 7. Segnala thesocialpost.it

Giappone, scossa di terremoto di magnitudo 7.6: l'ufficio trema violentemente VIDEO - In rete sta circolando un filmato impressionante che documenta l’istante in cui il terremoto di magnitudo 7. Da ilgazzettino.it