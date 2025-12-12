Terremoto fortissimo di magnitudo 6,7 | la terra trema di nuovo

Un terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito il nord del Giappone, provocando timori tra la popolazione. L'evento sismico ha causato danni e allerta, riaccendendo l'attenzione sulla vulnerabilità della regione ai fenomeni naturali. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità e delle comunità locali.

Un nuovo e intenso terremoto ha colpito il nord del Giappone, riportando la popolazione in uno stato di apprensione. La scossa, di magnitudo 6.7, è stata rilevata nella prefettura di Aomori, in un'area marittima che aveva già vissuto momenti di tensione nei giorni scorsi. Il movimento sismico è stato percepito distintamente sia sulla costa che nell'entroterra, spingendo le autorità giapponesi a dichiarare immediatamente uno stato di allerta. Secondo la Japan Meteorological Agency, il terremoto si è verificato alle 11:44 ora locale (3:44 in Italia), a una profondità di circa 20 chilometri, raggiungendo il livello 4 sulla scala sismica giapponese.

IL GRANDE TSUNAMI L'11 marzo 2011 un fortissimo terremoto di magnitudo 9.1 colpì il Giappone, al largo della costa nord-orientale di Honshu. In pochi minuti, un enorme tsunami raggiunse la terraferma, superando le barriere costiere e causando danni

