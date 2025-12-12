Terremoto di magnitudo 6.7 in Giappone | è allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 6.7 ha scosso il nord del Giappone, provocando molta preoccupazione tra la popolazione e le autorità. L'evento sismico ha generato un'allerta tsunami con onde previste fino a un metro, portando a misure di emergenza e evacuazioni nelle zone più a rischio.

Tokyo, 12 dicembre 2025 – Un violento terremoto di magnitudo 6. 7 ha colpito il nord del Giappone. Diramata l' allerta tsunami, onde fino un metro. Il terremoto è stato registrato nella prefettura di Aomori, a nord del Giappone, alle ore 11.44 locali (le 3.44 in Italia) con epicentro nelle acque a circa 20 chilometri di profondità. Lo rende noto la ‘Japan meteorological agency’ (Jma), che ha lanciato un allarme tsunami, misurando poi l'intensità della scossa in 4 sulla scala nipponica massima di 7 livelli. Il sisma di oggi segue quello di martedì scorso di magnitudo 7.6. Perché a Tenerife ci sono tante onde anomale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terremoto di magnitudo 6.7 in Giappone: è allerta tsunami

