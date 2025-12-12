Terremoto di magnitudo 6.7 al largo del Giappone | diramata un’allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 6.7 è stato registrato al largo del Giappone, portando alla diffusione di un'allerta tsunami. L'evento sismico si è verificato intorno alle 12 locali (le 4 in Italia), suscitando preoccupazioni e misure di sicurezza nella regione.

Intorno alle ore dodici locali (le quattro del mattino in Italia), i sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 6.7 al largo del nord-est del Giappone. L'epicentro è stato rilevato a cento chilometri di distanza dalle coste della provincia di Aomori, nel nord di Honshu, la più grande isola del Paese. L'ipocentro, invece, si trovava a 10,7 chilometri di profondità. Fortunatamente non sembrano esserci stati feriti o danni particolari, ma le autorità hanno comunque diramato un'allerta tsunami per le province di Aomori, Hokkaido, Iwate e Miyagi. Lunedì, intorno alle ore quindici (le ventitré locali), c'era stata un'altra scossa, in quel caso di magnitudo 7.

NUOVO TERREMOTO MAGNITUDO 6,7 al largo della costa giapponese., non lontano dalla precedente scossa magnitudo 7,6. Le autorità giapponesi hanno valutato negli scorsi giorni la possibilità del verificarsi di una mega terremoto (MAGNITUDO >8) nel s

#Giappone Revocata l'allerta #tsunami diramata dopo il #terremoto di magnitudo 6.7 registrato poche ore fa sulla costa settentrionale dell'Isola. Lo ha annunciato l'Agenzia Meteorologica Giapponese #JMA

Giappone, la scossa di terremoto ripresa dalle web cam della prefettura di Aomori - La scossa è stato registrata nella prefettura di Aomori, a nord.

Terremoto in Giappone, magnitudo 6.7: allerta tsunami - È ancora allerta tsunami in Giappone dopo un nuovo forte terremoto, il secondo nell'ultima settimana, che ha colpito la zona nord-

