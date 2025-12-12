Terremoto di magnitudo 6.7 al largo del Giappone | diramata un’allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 6.7 è stato registrato al largo del Giappone, portando alla diffusione di un'allerta tsunami. L'evento sismico si è verificato intorno alle 12 locali (le 4 in Italia), suscitando preoccupazioni e misure di sicurezza nella regione.

Intorno alle ore dodici locali (le quattro del mattino in Italia), i sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 6.7 al largo del nord-est del Giappone. L’epicentro è stato rilevato a cento chilometri di distanza dalle coste della provincia di Aomori, nel nord di Honshu, la più grande isola del Paese. L’ipocentro, invece, si trovava a 10,7 chilometri di profondità. Fortunatamente non sembrano esserci stati feriti o danni particolari, ma le autorità hanno comunque diramato un’allerta tsunami per le province di Aomori, Hokkaido, Iwate e Miyagi. Lunedì, intorno alle ore quindici (le ventitré locali), c’era stata un’altra scossa, in quel caso di magnitudo 7. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

