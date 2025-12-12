Terremoto 2023 Il futuro commissario incontra già i sindaci
Il futuro commissario straordinario per la ricostruzione dopo il terremoto del 2023 in Romagna si è incontrato con i sindaci dei comuni più colpiti. Guido Castelli, senatore di Fratelli d’Italia, ha già avviato i primi confronti istituzionali presso la Camera dei deputati, per coordinare le prossime fasi di intervento e ricostruzione.
Ieri mattina si è svolto alla Camera dei deputati un incontro operativo tra il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Castelli, prossimo commissario straordinario per la ricostruzione dopo il terremoto del 2023 che interessò la Romagna e i sindaci dei Comuni al tempo più colpiti, cioè Marco Valenti di Rocca San Casciano, Giovanni Ravagli di Tredozio e Francesco Billi di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Con loro c’erano anche il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami e la deputata dello stesso partito Alice Buonguerrieri. "Ormai è più che probabile la nomina da parte del Governo del senatore Guido Castelli, persona capace, competente, esperta, pragmatica e nostro prezioso riferimento di partito, a commissario straordinario per il terremoto del 2023, che colpì soprattutto diversi comuni dell’Appennino romagnolo", ha premesso Buonguerrieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
