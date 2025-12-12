Terre Cevico cresce ancora Vola l’export di vino confezionato

Terre Cevico continua a espandersi, registrando un incremento nel fatturato e nel settore dell'export di vino confezionato. Per l'esercizio 2024-2025, l'azienda ha raggiunto un fatturato di 213 milioni di euro, segnando un aumento del 3,4%. Questi risultati evidenziano la crescita e la solidità del gruppo nel mercato vinicolo.

Numeri in crescita per Terre Cevico, che chiude l’esercizio 2024-2025 con un fatturato di 213 milioni (+3,4%). La cooperativa agricola attiva nel campo del vino, con sedi a Lugo e Forlì, ha registrato un utile netto di 1,9 milioni (+25%) e un plusvalore ai soci di 8,3 milioni. L’assemblea si è tenuta al teatro sociale di Piangipane. I dati della vendemmia 2024 vedono protagonisti 992 soci su 3.616 ettari vitati per un conferimento di uve che supera i 966.000 quintali (+9%), con la raccolta meccanizzata che rappresenta il 71% del totale. Nell’esercizio 2425 Terre Cevico ha effettuato investimenti per complessivi 5 milioni di euro, proseguendo nel proprio piano di ammodernamento ed efficientamento tecnologico e logistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terre Cevico cresce ancora. Vola l’export di vino confezionato

