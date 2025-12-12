Terrasini e l’Università di Palermo in lacrime | morta giovane mamma era ricercatrice dell' ateneo

Terrasini e l’Università di Palermo sono in lutto per la scomparsa di Giovanna Brunetti, giovane ricercatrice dell’ateneo. La comunità accademica e la città piangono la perdita di una professionista stimata e amata, il cui tragico decesso ha suscitato profondo dolore tra colleghi e cittadini.

Terrasini e l'Università degli Studi di Palermo a lutto per la morte di Giovanna Brunetti, ricercatrice dell'Ateneo. Dagli uffici di viale delle Scienze hanno espresso, attraverso una nota, il "più sentito cordoglio". I suoi colleghi hanno sottolineato: "Con commozione ricordiamo la. Palermotoday.it #Terrasini in lutto per la scomparsa di Giovanna Brunetti: il messaggio di cordoglio del sindaco Maniaci Terrasini piange la scomparsa di Giovanna Brunetti, ricercatrice dell'Università di Palermo, venuta a mancare dopo una lunga e difficile malattia affrontata