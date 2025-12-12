Terni primo ‘Gran Gala di boxe’ | Evento che unisce tradizione sportiva spettacolo e convivialità IL PROGRAMMA

Il primo ‘Gran Gala di boxe’ di Terni si terrà domenica 14 dicembre alla Global Gym Uno, offrendo un evento di grande prestigio che unisce tradizione sportiva, spettacolo e convivialità. La manifestazione celebra i talenti della boxe regionale, creando un momento di confronto e passione per gli appassionati del settore.

