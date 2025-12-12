Terni presentate le iniziative solidali per il Natale | Regalare un sostegno concreto e serenità a chi vive in condizioni di fragilità

Il Comune di Terni annuncia una serie di iniziative solidali per il Natale, promosse dall’assessorato al Welfare in collaborazione con l’associazione San Martino Impresa Sociale ETS e la Caritas diocesana Terni Narni Amelia. L’obiettivo è offrire un sostegno concreto e portare serenità a chi vive in condizioni di fragilità durante le festività natalizie.

Presentate le copiose iniziative solidali del Comune di Terni per il periodo natalizio. Attività promosse all'assessorato al Welfare, in collaborazione con l’associazione San Martino Impresa Sociale ETS e la Caritas diocesana Terni Narni Amelia. Nella mattiana di venerdì 12 dicembre nella sala. Ternitoday.it Aspettando il Natale, girandola di iniziative nel Ternano: gli appuntamenti in arrivo - Aspettando il Natale nel Ternano tante iniziative sia per il weekend dell’Immacolata che nei fine settimana successivi. umbria24.it

Le ferie solidali per i lavoratori arrivano all'Asm di Terni - Ferie solidali per i lavoratori dell'Asm di Terni, non più demandata all'iniziativa del singolo ma ora invece formalizzata e disciplinata. ansa.it

Due giovani donne violentate in centri estetici di Terni. La squadra mobile di Terni ha arrestato due uomini stranieri per violenza sessuale aggravata. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l'indagine è scaturita dopo le denunce presentate da due "giovanissi - facebook.com facebook

© Ternitoday.it - Terni, presentate le iniziative solidali per il Natale: "Regalare un sostegno concreto e serenità a chi vive in condizioni di fragilità"