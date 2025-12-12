Terni la mostra ‘Il giardino dell’Eden’ | Alla riscoperta della memoria del territorio I PROTAGONISTI

A Terni si apre la mostra ‘Il giardino dell’Eden – Visioni del sublime nella bassa Umbria’, un’esposizione artistico-letteraria che invita a riscoprire la memoria e le suggestioni del territorio. L’evento, in programma nella chiostrina della Biblioteca comunale, propone un percorso tra arte e letteratura, valorizzando le bellezze e le storie della zona.

La mostra artistico-letteraria ‘Il giardino dellEden – Visioni del sublime nella bassa Umbria’ è in procinto di esordire nella chiostrina della Biblioteca comunale. Il debutto è fissato per il pomeriggio di lunedì 15 dicembre (ore 16.30). Ad organizzare l’associazione Umru con il patrocinio. Ternitoday.it

