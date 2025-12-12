Ternana UFFICIALE | pesantissima penalizzazione in classifica per i rossoverdi

La Ternana potrebbe subire una pesante penalizzazione in classifica, con una decisione imminente da parte del Tribunale federale nazionale. Alle 10.30 di oggi si tiene la seconda udienza per stabilire l’entità della sanzione da scontare nella stagione in corso, che potrebbe influenzare significativamente la posizione dei rossoverdi in classifica.

Una penalizzazione in graduatoria praticamente certa per la Ternana. Alle 10.30 di stamattina – venerdì 12 dicembre – è in calendario la seconda udienza al Tribunale federale nazionale per determinare l’ammontare della penalità da scontarsi nella stagione corrente. Al termine della precedente – 6. Ternitoday.it

Ternana, arriva la decisione del Tribunale Federale: 5 punti di penalizzazione e 4 mesi di inibizione a D’Alessandro - Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare si è espresso in maniera definitiva sul procedimento che coinvolge la Ternana Calcio e l’ex presidente Stefano D'Alessandro ... ternananews.it