Ternana penalizzazione in classifica | cinque punti la richiesta delle Procura Gli aggiornamenti

La Ternana potrebbe ricevere una penalizzazione in classifica, con una richiesta di cinque punti avanzata dalla Procura. Questa decisione sarà definita oggi, venerdì 12 dicembre, durante la seconda udienza al Tribunale federale nazionale, che determinerà l'entità della sanzione da scontare nella stagione in corso.

Una penalizzazione in graduatoria praticamente certa per la Ternana. Alle 10.30 di stamattina – venerdì 12 dicembre – è in calendario la seconda udienza al Tribunale federale nazionale per determinare l’ammontare della penalità da scontarsi nella stagione corrente. Al termine della precedente – 6. Today.it

Ternana verso la penalizzazione, l'ex patron Bandecchi: "Sono quasi sconcertato" - Intervenuto ai microfoni di AM Terni Television, l’attuale sindaco di Terni ed ex proprietario ... tuttojuve.com

Ternana, niente bonifico: arrivano due punti di penalizzazione - TERNI E' quasi ora di pranzo, quando il Comune convoca la conferenza stampa e il sindaco Stefano Bandecchi esordisce così: «Non so se la Ternana onorerà gli impegni del termine per stipendi e ... ilmessaggero.it

#Ternana tra caos in società e rischio penalizzazione in classifica, Stefano #Bandecchi: sono quasi sconcertato. La situazione - facebook.com Facebook