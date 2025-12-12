Tentata aggressione alla giudice della strage di Ercolano
La Giunta Esecutiva Sezionale del Distretto di Napoli dell'Associazione Nazionale Magistrati ha espresso solidarietà al giudice Federica Girardi, coinvolta in un tentato episodio di aggressione dopo aver pronunciato una sentenza di condanna per un omicidio. L'episodio si è verificato in un contesto delicato legato alla “strage di Ercolano”, evidenziando le tensioni che spesso accompagnano le decisioni giudiziarie di rilievo.
La Giunta Esecutiva Sezionale del Distretto di Napoli dell'Associazione Nazionale Magistrati esprime "solidarietà" al giudice Federica Girardi, che ieri, dopo la lettura del dispositivo della sentenza con la quale ha condannato due imputati di omicidio è stata vittima di un tentativo di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
TENTATA VIOLENZA SESSUALE, IL 28 ENNE AL GIUDICE: «SONO STATO FRAINTESO» | 18/03/2022
A oltre 24 ore dall'indegna aggressione tentata contro la giudice Federica Girardi di Napoli, nessuna nota di solidarietà è ancora giunta dall' @ANMagistrati. Evidentemente troppo impegnata a organizzare la campagna per il No al referendum. Complimenti vi Vai su X
La tentata aggressione al giudice di Napoli conferma l'idea diffusa della pena come vendetta. Manes: "Oggi l'idea di pena utile e proporzionata è impopolare". Di Ermes Antonucci - facebook.com Vai su Facebook
La tentata aggressione al giudice di Napoli conferma l'idea diffusa della pena come vendetta - La giudice Girardi condanna a pene pesanti gli imputati del processo sull'eplosione della fabbrica abusiva di fuochi d'artificio a Ercolano ma viene aggredita dai famigliari delle vittime. Riporta ilfoglio.it