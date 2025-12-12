Tentata aggressione a giudice la solidarietà dei penalisti

La Giunta di Camera Penale di Napoli ha espresso solidarietà al gip Federica Girardi, vittima di un tentativo di aggressione verbale e minaccia fisica durante un procedimento penale riguardante un omicidio di tre giovani lavoratori in nero. L'episodio evidenzia le tensioni e le minacce che possono insorgere nel contesto delle attività giudiziarie, suscitando preoccupazione tra gli operatori del diritto.

Tempo di lettura: 3 minuti Solidarietà è stata espressa dalla Giunta di Camera Penale di Napoli, al gip Federica Girardi “per il tentativo di aggressione verbale e la minaccia di aggressione fisica di cui è stata destinataria all’esito di un recente procedimento penale, relativo ad un caso di omicidio ai danni di tre giovani lavoratori in nero, aggressione attribuita ai familiari delle vittime”. A parere della Camera Penale “a fronte del bisogno emotivo di punizione sentito dalla collettività, la società democratica e, soprattutto, coloro che hanno ruoli nel processo penale (avvocati e magistrati) e nella comunicazione (politici e giornalisti) dovrebbero veicolare messaggi univoci di rispetto dei valori costituzionali, tra i quali si annoverano – nell’ambito del sistema penale – la funzione rieducativa della pena, la necessaria proporzione dell’intervento punitivo dello Stato rispetto alla gravità della violazione e al grado della colpevolezza, con la consapevolezza che la pena non potrà mai riparare fino in fondo il torto subito o il dolore arrecato, tanto più in un caso come questo, nel quale non esiste un rimedio alla perdita di figli, fratelli o familiari in genere, soprattutto, se giovanissimi”. Anteprima24.it

Tentata aggressione alla giudice della “strage di Ercolano” - La Giunta Esecutiva Sezionale del Distretto di Napoli dell'Associazione Nazionale Magistrati esprime "solidarietà" al giudice Federica Girardi, che ieri, dopo la lettura del dispositivo della sentenza ... napolitoday.it

La tentata aggressione al giudice di Napoli conferma l'idea diffusa della pena come vendetta - La giudice Girardi condanna a pene pesanti gli imputati del processo sull'eplosione della fabbrica abusiva di fuochi d'artificio a Ercolano ma viene aggredita dai famigliari delle vittime. ilfoglio.it

Tentata aggressione alla giudice della “strage di Ercolano” ift.tt/vcktM2j x.com

Importanti novità sulla presunta aggressione con tentata rapina ai danni di una ciclista nel sottopasso di piazzale Aldo Moro, a Bovolone, di cui vi avevamo raccontato. Ci sono infatti nuovi elementi che gettano dubbi sulla prima ricostruzione dei fatti. Accanto a - facebook.com facebook