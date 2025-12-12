Tentano di truffare una nonnina di 86 anni ma i carabinieri ascoltano la telefonata e li fermano mentre stanno per farsi consegnare i soldi

I carabinieri di San Vito Chietino hanno intercettato in tempo una tentata truffa ai danni di una nonnina di 86 anni, ascoltando una telefonata e fermando i malviventi prima che potessero ottenere il denaro. La truffa, basata sulla falsa richiesta di aiuto per la figlia coinvolta in un incidente, è stata neutralizzata grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine.

