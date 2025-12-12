Tentano di rubare un trattore a Naro messi in fuga dal proprietario del fondo

Due uomini travisati hanno tentato di rubare un trattore in un fondo agricolo di Naro, ma sono stati messi in fuga dal proprietario. L’episodio è avvenuto in Contrada Coscio di Badia, dove i malviventi si erano introdotti in un magazzino per impossessarsi del mezzo cingolato.

Due uomini col volto travisato sono stati messi in fuga dal proprietario di un fondo agricolo in Contrada Coscio di Badia, a Naro, dopo essersi introdotti in un magazzino dove era custodito un mezzo cingolato.Nonostante la presenza di telecamere di videosorveglianza e di un sistema di allarme, i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

