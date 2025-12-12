Tennistavolo | Wang Chuqin è l’uomo della giornata alle Finals 2025

Nella terza giornata delle WTT Finals 2025 di tennistavolo, tenutasi all’Hong Kong Coliseum, Wang Chuqin si è distinto come protagonista assoluto, portando a casa risultati di grande rilievo. Gli incontri hanno offerto emozioni e risultati che delineano i nuovi scenari di questa manifestazione internazionale.

La terza giornata delle WTT Finals 2025 di tennistavolo ha consegnato nuovi importanti verdetti direttamente dai tavoli dell'Hong Kong Coliseum. Ecco come sono andate le cose fra singolare maschile, singolare femminile e doppio misto. Singolare maschile Wang Chuqin, il cinese testa di serie numero 1, non sbaglia un colpo. L'asiatico approda alle semifinali del torneo battendo 4-1 (11-6, 11-4, 11-9, 8-11, 11-4) il francese Alexis Lebrun senza mai soffrire. Da registrare c'è anche la prosecuzione del cammino da parte dello svedese Truls Moregard: il nordico ha superato in rimonta 4-2, scatenandosi nella seconda parte di match, l'atleta di Taipei Lin Yun-Ju (6-11, 7-11, 12-10, 11-4, 11-2, 11-5) Singolare femminile Confronto tutto cinese fra Chen Yi e Cheng Xington vinto dalla prima per 4-1: battaglia diventata a senso unico per Yi dal secondo parziale in poi, quando Xington, pur in vantaggio di un set, è scesa di livello consegnandosi alla fine con i parziali di 7-11, 11-8, 11-9, 11-7, 11-2 tutto in favore della sua avversaria che così estromette dalla gara la testa di serie numero 3.

