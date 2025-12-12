Tennis Si sfidano i migliori otto atleti paralimpici italiani Ad Albinea tre giorni con l’ Omac Cup

Tre giorni di grande tennis paralimpico ad Albinea, con i migliori otto atleti italiani in gara. L'evento, denominato

Presentata al Circolo Tennis Albinea, la " Omac Cup ", Trofeo Città di Albinea, Master “ wheelchair ” di tennis in carrozzina in programma oggi, domani e domenica. Il Master avrà la medesima formula delle Atp finals di Torino e vedrà protagonisti gli otto atleti più forti del tennis paralimpico italiano. Sono coloro che durante la stagione agonistica hanno totalizzato i punti necessari per qualificarsi a questa final eight. Da stamattina gli atleti si sfideranno fino alla finale prevista per domenica pomeriggio. L’assessore alle pari opportunità del Comune di Albinea, Jessica Guidetti, ha sottolineato l’importanza di questi eventi e come lo sport possa essere uno strumento inclusivo e di sostegno in tante situazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net