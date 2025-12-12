Tennis Si sfidano i migliori otto atleti paralimpici italiani Ad Albinea tre giorni con l’ Omac Cup
Tre giorni di grande tennis paralimpico ad Albinea, con i migliori otto atleti italiani in gara. L'evento, denominato
Presentata al Circolo Tennis Albinea, la " Omac Cup ", Trofeo Città di Albinea, Master “ wheelchair ” di tennis in carrozzina in programma oggi, domani e domenica. Il Master avrà la medesima formula delle Atp finals di Torino e vedrà protagonisti gli otto atleti più forti del tennis paralimpico italiano. Sono coloro che durante la stagione agonistica hanno totalizzato i punti necessari per qualificarsi a questa final eight. Da stamattina gli atleti si sfideranno fino alla finale prevista per domenica pomeriggio. L’assessore alle pari opportunità del Comune di Albinea, Jessica Guidetti, ha sottolineato l’importanza di questi eventi e come lo sport possa essere uno strumento inclusivo e di sostegno in tante situazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Alex De Minaur si conferma campione dell’Ultimate Tennis Showdown per il secondo anno consecutivo! Il circuito ideato da Patrick Mouratoglou nel 2020 è ormai una piacevole tradizione di fine stagione, con alcuni dei giocatori del circuito ATP che si sfidano - facebook.com Vai su Facebook
Tennis. Si sfidano i migliori otto atleti paralimpici italiani. Ad Albinea tre giorni con l’"Omac Cup» - Presentata al Circolo Tennis Albinea, la "Omac Cup", Trofeo Città di Albinea, Master “wheelchair” di tennis in ... Secondo sport.quotidiano.net
Montepremi Atp Finals 2025, quanto guadagna chi vince? - Le Nitto ATP Finals prevedono una fase a gironi con incontri di singolare e doppio giocati al meglio dei tre set. Si legge su money.it
I 5 TENNISTI PIÙ FORTI DELLA STORIA