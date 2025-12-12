Temptation Island Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono tornati insieme

12 dic 2025

Lino Giuliano e Alessia Pascarella, protagonisti di Temptation Island 2024, sono tornati insieme. La loro storia dimostra che l’amore vero può superare anche le sfide più difficili, confermando che, a volte, il cuore trova sempre la sua strada.

C’è chi dice che l’amore vero trova sempre la sua strada, anche dopo i più turbolenti ostacoli. È questo sembra essere il caso di Lino Giuliano e Alessia Pascarella, coppia diventata popolare con la partecipazione a Temptation Island 2024. I due sono tornati insieme. Dopo mesi di scontri e tensioni, i napoletani sembrano aver trovato una nuova armonia, più matura e consapevole. Lino e Alessia di Temptation Island di nuovo insieme. La storia d’amore tra Lino Guanciale e Alessia Pascarella è un vero ottovolante emotivo. Dalla candidatura quasi per gioco a Temptation Island all’indimenticabile falò di confronto, fino al gesto romantico che aveva lasciato tutti senza fiato: Lino aveva dedicato ad Alessia una stella, chiedendole simbolicamente di sposarlo. Dilei.it

