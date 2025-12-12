Tempo libero e giovani | tra sport amicizie e cultura ecco come cambiano le abitudini degli 11-19enni

Il report ISTAT 2023 offre uno sguardo sulla quotidianità degli adolescenti italiani tra gli 11 e i 19 anni. Sport, amicizie, cultura e attività online sono al centro delle loro abitudini, riflettendo un quadro in evoluzione fatto di passioni, sfide e nuove modalità di socializzazione.

Il tempo libero dei giovani italiani tra gli 11 e i 19 anni è un universo ricco di sfumature, dove si intrecciano passioni, relazioni, nuove tecnologie e tradizioni. Il recente report ISTAT 2023 offre una fotografia dettagliata di come i giovanissimi vivono le loro giornate fuori dalla scuola, restituendo un quadro fatto di sport, amicizie, cultura e una crescente presenza del digitale. Amicizie: tra incontri reali e legami digitali.

