Tempo di ’East Market’ Grande evento vintage Centinaia gli espositori

Domenica torna East Market, l’appuntamento natalizio con il vintage a Milano. Dalle 10 alle 21, nell’ex fabbrica aeronautica di via Mecenate, centinaia di espositori presentano le ultime novità e pezzi unici, offrendo un’opportunità imperdibile per appassionati e professionisti. Un evento che celebra lo stile e la creatività del mondo vintage nel cuore della città.

di Raffaella Parisi Appuntamento domenica dalle 10 alle 21 quando torna l'appuntamento natalizio con East Market, nell'ex fabbrica aeronautica di via Mecenate, l'evento vintage milanese dedicato a privati e professionisti. Presenti centinaia di espositori da tutta Italia che propongono capi d'abbigliamento vintage, artigianato ricercato, rari vinili, complementi d'arredo colorati. Tra gli stand si trovano pezzi di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, design, libri, fumetti, riviste, elettronica, militaria, giochi, videogiochi, articoli di riciclo e riuso, curiosità, oggetti per la casa e utensili di ogni tipo.

