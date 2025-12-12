Tempesta d’amore anticipazioni al 19 dicembre | Ana e Vincent tornano insieme

Tempesta d’amore, anticipazioni dal 15 al 19 dicembre. Ana e Vincent tornano insieme ma Nicole è scettica. Philipp fa una scoperta spiazzante su suo padre, con cui non ha contatti da anni. Luis invita Erik e Yvonne all’apertura del suo ristorante. La Klee estende l’invito a Michael e Nicole, ma quest’ultima rifiuta. Ana e Vincent tornano insieme, con grande gioia di entrambi. Nicole è però scettica, continuano le . 🔗 Leggi su 2anews.it

