Technotermica i 50 anni dell’azienda Dialogo e sostenibilità

Technotermica celebra i suoi 50 anni di attività con un evento che segna un percorso condiviso verso il futuro. I fratelli Alessandro e Massimiliano Talmelli, titolari dell’azienda ferrarese, preparano un appuntamento che riflette il loro impegno per dialogo e sostenibilità, inaugurando un nuovo capitolo di crescita e innovazione.

Non un semplice festeggiamento, ma un percorso condiviso verso il futuro. Così i fratelli Alessandro e Massimiliano Talmelli, titolari di Technotermica, storica azienda ferrarese, preparano l’evento che si terrà oggi nella sede, un appuntamento che segna l’avvio di un cammino collettivo verso il traguardo dei 50 anni di attività (1979-2029). Una scelta inedita per un’impresa che, anziché limitarsi a celebrare una data, ha deciso di coinvolgere personale, collaboratori e clienti in un progetto di crescita e condivisione che guarda lontano. Al centro dell’evento, due panel di alto valore simbolico e progettuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Technotermica, i 50 anni dell’azienda. Dialogo e sostenibilità

