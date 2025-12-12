Teatro Romano il sogno è più vicino | entro il 2026 il piano di fattibilità

Entro il 2026 sarà presentato il piano di fattibilità per il restauro e la valorizzazione del Teatro Romano. Un progetto ambizioso che mira a riportare alla luce questo importante sito storico, restituendogli il suo antico splendore e ripristinando le funzioni culturali e turistiche che lo rendono un patrimonio inestimabile.

Il sogno di riportare all'antico splendore (e alle sue antiche funzioni) il Teatro Romano è un po' più vicino. Era aprile, quando il progetto di massima firmato da David Chipperfield ha visto la sua presentazione ufficiale alla città. A otto mesi di distanza, si dischiude finalmente la strada per.

