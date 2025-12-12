Teatro di Roma spettacoli per famiglie e bambini a Natale | il palinsesto

Durante le festività natalizie, il Teatro di Roma offre un ricco calendario di spettacoli pensati per bambini e famiglie. Un’occasione per vivere momenti di magia e divertimento, con proposte teatrali, musicali e di intrattenimento che coinvolgono grandi e piccini, rendendo il Natale ancora più speciale.

Roma, 12 dicembre 2025 – Il Teatro di Roma propone per le feste natalizie un’ampia e variegata proposta di spettacoli dedicati al pubblico dei più piccoli, delle loro famiglie e non solo. Un’offerta d’arte che animerà il Teatro Torlonia e il Teatro Elsa Morante con fiabe, marionette e dolci personaggi, trasformandone i palcoscenici in autentici luoghi di incontro e di magia per regalare a tutte e tutti itinerari di crescita, divertimento e momenti di condivisione. L’offerta natalizia spazia, infatti, dal teatro di narrazione alle storie classiche reinterpretate, offrendo un rifugio di allegria e un’occasione di arricchimento culturale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

