Te me piaci poco 2.0 | torna la banda degli omini

La banda degli omini torna con “Te me piaci poco 2.0”, una nuova campagna di prevenzione dedicata agli anziani. L'iniziativa mira a sensibilizzare sulle truffe e le frodi, offrendo strumenti utili per riconoscere e contrastare le truffe online e offline, rafforzando così la tutela delle persone più vulnerabili.

La “banda degli omini” è tornata! La nuova campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani “Te me piaci poco 2.0” torna con una nuova missione: divertire e, allo stesso tempo, proteggere i cittadini. Il progetto, realizzato dal Comune di Arezzo, nasce grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno e al protocollo d'intesa con la Prefettura di Arezzo, ma la sua vera forza risiede nel tono utilizzato: i ragazzi della Poti Pictures ci aiutano, con la loro solita e irresistibile ironia, a tenere alta l'attenzione su un fenomeno sempre più insidioso, rendendo il messaggio memorabile ed efficace. Lanazione.it Te me piaci poco 2.0 Torna la “banda degli omini” Te me piaci poco 2.0 Torna la “banda degli omini” - Arezzo, 4 novembre 2025 – La “banda degli omini” è tornata a presentarsi sul grande schermo per una nuova “missione”: divertire e, allo stesso tempo, mantenere alta l’attenzione contro le truffe agli ... lanazione.it Aldo Masolo. . Ti guardi allo specchio e non è tanto il peso… è che non ti piaci. Ti vedi “gonfio”, fuori forma, e ogni tentativo finisce con: provi una dieta stringente, hai sempre fame, alla fine molli e questo ti fa venire solo i sensi di colpa Noi lavoriamo al contrari - facebook.com facebook © Lanazione.it - “Te me piaci poco 2.0": torna la banda degli omini

5 Segni Che Gli Piaci Davvero... #shorts #frasi #vita #citazioni #psicologia #amore #ragazza #donne

Video 5 Segni Che Gli Piaci Davvero... #shorts #frasi #vita #citazioni #psicologia #amore #ragazza #donne Video 5 Segni Che Gli Piaci Davvero... #shorts #frasi #vita #citazioni #psicologia #amore #ragazza #donne